Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» может перехватить трансферную цель «Сити» стоимостью £ 60 млн — The Sun

«Арсенал» может перехватить трансферную цель «Сити» стоимостью £ 60 млн — The Sun
Комментарии

«Арсенал» следит за правым защитником «Ньюкасл Юнайтед» Валентино Ливраменто. Лондонский клуб рассматривает вариант с покупкой 23-летнего футболиста грядущим летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «канониры» могут столкнуться с конкуренцией с «Манчестер Сити» в борьбе за подписание Ливраменто. Подчёркивается, что «горожане» продолжительное время проявляют интерес к английскому игроку. В минувшем сезоне «сороки» запрашивали не менее £ 60 млн (€ 69 млн) за переход защитника в другой клуб.

В нынешнем сезоне Ливраменто принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Валентино Ливраменто Подробнее
Материалы по теме
«Арсенал» и «Челси» нацелились на нападающего «ПСЖ» — TEAMtalk

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android