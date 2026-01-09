«Арсенал» может перехватить трансферную цель «Сити» стоимостью £ 60 млн — The Sun

«Арсенал» следит за правым защитником «Ньюкасл Юнайтед» Валентино Ливраменто. Лондонский клуб рассматривает вариант с покупкой 23-летнего футболиста грядущим летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «канониры» могут столкнуться с конкуренцией с «Манчестер Сити» в борьбе за подписание Ливраменто. Подчёркивается, что «горожане» продолжительное время проявляют интерес к английскому игроку. В минувшем сезоне «сороки» запрашивали не менее £ 60 млн (€ 69 млн) за переход защитника в другой клуб.

В нынешнем сезоне Ливраменто принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

