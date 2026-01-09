Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Барселоны» Руни Барджи взял 19-й номер. Ранее под ним играли Ямаль и Месси

Хавбек «Барселоны» Руни Барджи взял 19-й номер. Ранее под ним играли Ямаль и Месси
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Руни Барджи будет выступать под 19-м номером в оставшейся части сезона. Об этом каталонский клуб объявил в своём аккаунте в соцсети X.

До сих пор полузащитник официально числился в «Барселоне Б» в связи с необходимостью соблюдения финансового фэйр-плей. Теперь же футболист зарегистрирован в качестве игрока основной команды.

Ранее под 19-м игровым номером выступали фланговые нападающие Ламин Ямаль и Лионель Месси, которые затем стали выступать с десяткой.

Руни Барджи перешёл в «Барселону» из датского «Копенгагена» летом 2025 года. Контракт со шведским игроком заключён до 2029 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист выходил на поле в 14 встречах за клуб во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В составе национальной сборной хавбек сыграл три матча в рамках отбора на чемпионат мира – 2026.

Материалы по теме
Такой «Барсе» и Ямаль не нужен! Вместо полуфинала Суперкубка Испании получилось унижение
Такой «Барсе» и Ямаль не нужен! Вместо полуфинала Суперкубка Испании получилось унижение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android