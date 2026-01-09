Хавбек «Барселоны» Руни Барджи взял 19-й номер. Ранее под ним играли Ямаль и Месси

Полузащитник «Барселоны» Руни Барджи будет выступать под 19-м номером в оставшейся части сезона. Об этом каталонский клуб объявил в своём аккаунте в соцсети X.

До сих пор полузащитник официально числился в «Барселоне Б» в связи с необходимостью соблюдения финансового фэйр-плей. Теперь же футболист зарегистрирован в качестве игрока основной команды.

Ранее под 19-м игровым номером выступали фланговые нападающие Ламин Ямаль и Лионель Месси, которые затем стали выступать с десяткой.

Руни Барджи перешёл в «Барселону» из датского «Копенгагена» летом 2025 года. Контракт со шведским игроком заключён до 2029 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист выходил на поле в 14 встречах за клуб во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В составе национальной сборной хавбек сыграл три матча в рамках отбора на чемпионат мира – 2026.