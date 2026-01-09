«Ливерпуль» объявил о переходе 18-летнего защитника

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 18-летним центральным защитником Мором Талла Ндиайе.

«Сенегальский центральный защитник, которому в начале этого месяца исполнилось 18 лет, переходит в молодёжную команду «красных» из клуба «Амети» на своей родине.

Ндиайе представлял свою страну на чемпионате мира по футболу среди юношей до 17 лет в ноябре, сыграв четыре матча и выйдя в плей-офф. Он также выступал за сборную Сенегала до 18 лет», — написано в заявлении «Ливерпуля».

После 21 тура чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 35 очков и занимают четвёртое место.

