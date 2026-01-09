Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Маттео Гендузи высказался после перехода в «Фенербахче» из «Лацио»

Полузащитник Маттео Гендузи высказался после перехода в «Фенербахче» из «Лацио».

«Я очень рад присоединиться к этому великому клубу и носить полосатую футболку. Благодарю руководство за оказанное мне доверие и уважение. Также благодарю замечательных болельщиков «Фенербахче» за всю любовь, которую они ко мне уже проявили. Я отплачу им на поле. Наша история начинается сейчас. Всегда, везде — лучшие!» – написал Гендузи в своём аккаунте в соцсети X.

В 16 матчах текущего клубного сезона Гендузи забил два гола и отдал одну голевую передачу. Его трансферная стоимость, по оценке специализированного портала Transfermarkt, составляет € 28 млн.

