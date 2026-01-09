«Ливерпуль» сообщил «Ювентусу» стоимость трансфера Федерико Кьезы — Tuttosport

«Ливерпуль» сообщил «Ювентусу», что туринский клуб может претендовать на возвращение нападающего Федерико Кьезы при условии, что «старая синьора» заплатит примерно € 10 млн. Об этом сообщает Goal со ссылкой Tuttosport.

По информации источника, в английском клубе считают, что если сейчас продадут Кьезу за € 10 млн, то не понесут финансовых потерь и сохранят экономическую стабильность. Сам футболист готов вернуться в «Ювентус» за игровой практикой.

Кьеза выступал в составе «Ювентуса» с 2020 по 2024 год, когда перешёл в «Ливерпуль». Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

