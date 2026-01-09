Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Сенегал не проигрывает на Кубке Африки с 2019 года. Лишь у одной сборной серия лучше

Сенегал не проигрывает на Кубке Африки с 2019 года. Лишь у одной сборной серия лучше
Сборная Сенегала обыграла Мали в матче 1/4 финала Кубка африканских наций со счётом 1:0. Таким образом, «Львы Теранги» не проигрывают на протяжении 16 матчей на Кубке Африки. Об этом сообщает аккаунт Opta Sport в соцсети X.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 19:00 МСК
Мали
Окончен
0 : 1
Сенегал
0:1 Ндиайе – 27'    
Удаления: Биссума – 45+3' / нет

В последний раз Сенегал проигрывал на турнире в основное время 19 июля 2019 года, уступив в финале Кубка африканских наций Алжиру со счётом 0:1. С тех пор команда 5 раз играла вничью и одержала 11 побед.

За всю историю соревнования лишь национальная команда Египта имеет более долгую беспроигрышную серию. «Фараоны» не знали поражений 24 встречи подряд в промежутке между 2004 и 2017 годом.

В 1/2 финала турнира Сенегал встретится с победителем пары Египет — Кот-д'Ивуар.

