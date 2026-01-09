Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Барселона» планирует выкупить контракт Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» — MD

«Барселона» намерена выкупить контракт нападающего Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» по окончании текущего сезона в соответствии с условиями арендного соглашения, которое уже включает пункт, позволяющий осуществить постоянный трансфер, сообщает Mundo Deportivo.

Хотя игра футболиста нестабильна, спортивное руководство клуба считает его проверенным талантом и одним из лучших игроков в команде сине-гранатовых. Универсальность игрока, способного сыграть как на фланге, так и в центре нападения, а также его умение подавать со стандартных положений высоко ценятся руководством.

«Барселона» считает усиление позиции центрального нападающего приоритетной задачей следующим летом.

Маркус Рашфорд выступает за «Барселону» на правах аренды с июля 2025 года. В 25 матчах во всех турнирах за сине-гранатовых на его счету семь забитых мячей и 11 результативных передач.

