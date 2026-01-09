Дембеле отклонил новый контракт «ПСЖ» на € 30 млн, игрок хочет вдвое больше — Footmercato

«ПСЖ» предложил крайнему нападающему Усману Дембеле новый контракт с зарплатой в € 30 млн в год. Однако это предложение было отклонено, поскольку окружение обладателя «Золотого мяча» — 2025 требует сумму в два раза больше. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, на текущий момент стороны далеки от пролонгации трудового соглашения, заканчивающегося летом 2028 года.

28-летний нападающий играет за «ПСЖ» с лета 2023 года. За этот период Дембеле принял участие в 111 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 47 голами и 34 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

