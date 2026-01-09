Стало известно, что способно помешать возвращению Кьезы в «Ювентус»

«Ювентус» заинтересован в возвращении в клуб нападающего Федерико Кьезы из «Ливерпуля», однако этому способна помешать структура сделки. Об этом сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, для итальянского клуба может быть более удобной аренда с правом выкупа, чтобы помочь ему справиться с финансовыми трудностями в зимнее трансферное окно. Но «Ливерпуль» не заинтересован в таком варианте.

«Красные» настаивают на постоянном трансфере или на аренде с обязательным выкупом. Руководство «Ливерпуля» считает Кьезу ценным футболистом, который нечасто играет в основном составе, а не «проблемным активом, требующим аренды».

Кьеза выступал в составе «Ювентуса» с 2020 по 2024 год, когда перешёл в «Ливерпуль». Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Рекорды «Ливерпуля»: