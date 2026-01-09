Скидки
«Номер 42 в надёжных руках». Яя Туре поддержал перешедшего в «Манчестер Сити» Семеньо

Бывший футболист «Манчестер Сити» Яя Туре поддержал ганского флангового нападающего Антуана Семеньо после его перехода в стан «горожан».

«Номер 42 в надёжных руках. Отлично для «Ман Сити», отлично для Африки. Удачи, Антуан Семеньо, — болельщики «Сити» позаботятся о тебе!» – написал Яя Туре в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее стало известно, что контракт футболиста с манчестерской командой рассчитан на пять с половиной лет, а сумма трансфера составила € 75 млн (£ 65 млн). Ганский вингер отказал четырём клубам АПЛ («Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед»), чтобы перейти в стан «горожан».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Антуан Семеньо провёл 20 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

