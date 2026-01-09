Скидки
«МЮ» проведёт переговоры с Сульшером в субботу, 10 января — Джейкобс

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проведёт переговоры с Уле-Гуннаром Сульшером по поводу назначения специалиста на пост временного тренера клуба в субботу, 10 января, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

Как сообщается, Сульшер уже провёл дистанционные переговоры с руководством, однако «Манчестер Юнайтед» настаивает на официальной личной встрече.

Также на пост тренера команды рассматривается Майк Кэррик, встреча с которым была проведена в четверг, 8 января.

Сульшер тренировал «красных дьяволов» с 2018 по 2021 год. 5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

