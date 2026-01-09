ЦСКА интересуется 29-летним вингером из «Фламенго» — Касагранде

ЦСКА и «Флуминенсе» проявляют интерес к 29-летнему крайнему нападающему «Фламенго» Эвертону. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на фоне интереса указанных клубов руководство красно-чёрных уведомило представителей футболиста о желании встретиться и обсудить продление его контракта.

Эвертон выступает в составе «Фламенго» с лета 2022 года. За этот период вингер принял участие в 168 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

