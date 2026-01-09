Президент «Барселоны»: Канселу прибудет завтра и пройдёт медицинское обследование

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о предстоящем переходе защитника Жоау Канселу из «Аль-Хиляля» в каталонский клуб, а также отметил роль в этом процессе спортивного директора команды Деку.

«Жоау Канселу прибудет завтра и пройдёт медицинское обследование. Он будет с нами. Канселу — ещё один большой успех для Деку. Подписывать игроков на этом трансферном рынке непросто. Деку проделал отличную работу», — сказал Лапорта телеканалу TV3.

Канселу выступал в составе «Барселоны» с 2023 по 2024 год. За этот период он провёл 42 матча во всех турнирах, где забил четыре гола и сделал пять ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.