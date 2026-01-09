Болельщик — Жерсону: ты не похож ни на кого, ты способен принести «Крузейро» чемпионство

Один из болельщиков «Крузейро» обратился к полузащитнику «Зенита» Жерсону во время его нахождения в Белу-Оризонти перед подписанием контракта с бразильским клубом.

«Мы отчаянно нуждаемся в титуле. Ты не похож на тех, кто играл здесь до тебя. У тебя есть все возможности, чтобы принести нам чемпионство», — приводит слова болельщика «Крузейро» аккаунт Liberta Depre на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что клуб из Белу-Оризонти заплатит «Зениту» € 27+3 млн за переход Жерсона. Подчёркивалось, что 28-летний полузащитник подпишет трудовое соглашение, рассчитанное на четыре сезона. Бразилец перешёл в стан сине-бело-голубых минувшим летом из «Фламенго».

Болельщики встречают Жерсона перед переходом в «Крузейро»: