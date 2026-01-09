Скидки
«Осталось несколько дней». Экс-игрок «Челси» Л. Мусонда сообщил о смертельном заболевании
Комментарии

Бывший полузащитник «Челси» Ламиша Мусонда сообщил, что из-за смертельного заболевания может умереть через несколько дней. 33-летний футболист попрощался с фанатами и близкими людьми в социальных сетях.

«Я понимаю, что у меня осталось всего несколько дней, и в то же время осознаю, сколько людей было рядом со мной, — я всегда буду дорожить этими воспоминаниями. Жизнь тяжела, но вокруг всё равно много прекрасного.

Жизнь состоит из взлётов и падений, и никто по-настоящему не может понять ту боль, с которой ты сталкиваешься. Два последних года были особенно тяжёлыми и изнурительными для меня. С огромной грустью сообщаю вам, что я борюсь за своё здоровье — именно поэтому меня так долго не было в соцсетях.

Мне пришлось принять горькую правду: моё состояние критическое и теперь я сражаюсь за саму жизнь. Ваша поддержка и молитвы стали бы для меня настоящим утешением в этот период. Мы с семьёй боремся, и я не опущу руки до самого последнего вздоха.

Мне посчастливилось прожить прекрасную юность, и я бы ещё многое мог сделать. Очень многих людей мне так хотелось бы поблагодарить лично. И то, что я не получу такой возможности, огорчает меня», — написал Мусонда в соцсетях.

Мусонда выступал за «Мехелен» и сборную Бельгии U21, также игрок провёл несколько лет в академии «Челси».

