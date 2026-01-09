Сборная Марокко обыграла Камерун и вышла в 1/2 финала Кубка африканских наций

Завершился матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором играли сборные Камеруна и Марокко. Встреча проходила на стадионе «Принц Мула Абдулла» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Бейда Дамане. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды Марокко.

Первый гол в матче забил Браим Диас. Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Марокко отличился на 26-й минуте. Во втором тайме, на 74-й минуте, хавбек Исмаэль Сайбари увеличил преимущество марокканцев в счёте.

В 1/2 финала Марокко встретится с победителем пары Алжир — Нигерия.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года одолела Нигерию со счётом 2:1.