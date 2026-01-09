Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев объяснил, почему не взял бы в свою команду бразильцев, за некоторыми исключениями

Талалаев объяснил, почему не взял бы в свою команду бразильцев, за некоторыми исключениями
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил, почему, за некоторыми исключениями, не взял бы в свою команду бразильских футболистов.

— Когда я говорю, что не взял бы бразильцев, конечно, я утрирую. Я бы и Бителло, и Мойзеса с удовольствием взял в свою команду. Потому что это люди, которым дано больше, чем другим, они работают больше, чем другие, они лидеры, они «нестандарт».

– А вы почему бразильцев не хотите?
– Ну потому что они лентяи! Большинство, с кем я сталкивался, большинство, с кем я работаю, большинство, по кому мы наводим справки, — сказал Талалаев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Талалаев заявил, что успешным сезон для «Балтики» сделает только чемпионство в РПЛ

Самые результативные легионеры РПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android