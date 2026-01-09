Результаты матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 9 января

Сегодня, 9 января, состоялись два матча 1/4 финала Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка Африки на 9 января:

Мали — Сенегал — 0:1;

Камерун — Марокко — 0:2.

В остальных парах 1/4 финала турнира сыграют Египет и Кот-д'Ивуар и Алжир с Нигерией.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.