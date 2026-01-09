Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
«Где-то внутри преклоняюсь перед ним». Талалаев — о главе судейства РФС Мажиче

«Где-то внутри преклоняюсь перед ним». Талалаев — о главе судейства РФС Мажиче
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о работе руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.

«Сейчас Мажича многие «душат». Я где-то внутри преклоняюсь перед ним. Потому что он рушит то, что было, пытается этот протекционизм убить, авторитаризм. «От кого, куда пришли судьи». Сделать исключение — чтобы все были одинаковые. Но то, как он это делает… Мы же каждый смотрим футбол и понимаем, что футбол без судей мы не сможем изменить», — сказал Талалаев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

РФС объявил о назначении Мажича на пост руководителя департамента судейства летом 2023 года.

