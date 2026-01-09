Эдуард Мор назвал фаворита финального матча Суперкубка Испании
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор назвал фаворита финального матча Суперкубка Испании, в котором «Барселона» встретится с мадридским «Реалом».
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
«Барселона» — фаворит, это однозначно. Голов в матче будет много, это точно. Единственная проблема «Барселоны» — когда они делают офсайд. Важно, кто будет играть в центре поля, чтобы создавать плотность. Я имею в виду «Барселону». Если Мбаппе позволить убегать, то тогда, конечно, он забьёт. Важно, чтобы в центре поля не давали времени на раздумья, но это сложно», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».
Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.
