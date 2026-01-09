Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор назвал фаворита финального матча Суперкубка Испании

Эдуард Мор назвал фаворита финального матча Суперкубка Испании
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор назвал фаворита финального матча Суперкубка Испании, в котором «Барселона» встретится с мадридским «Реалом».

«Барселона» — фаворит, это однозначно. Голов в матче будет много, это точно. Единственная проблема «Барселоны» — когда они делают офсайд. Важно, кто будет играть в центре поля, чтобы создавать плотность. Я имею в виду «Барселону». Если Мбаппе позволить убегать, то тогда, конечно, он забьёт. Важно, чтобы в центре поля не давали времени на раздумья, но это сложно», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.

