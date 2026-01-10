«Братья». Экс-игрок «Зенита» Алберто выложил фото с Мантуаном и Педро

Бывший нападающий «Зенита» Юри Алберто в своём аккаунте в социальной сети поделился совместной фотографией с действующими футболистами сине-бело-голубых Густаво Мантуаном и Педро.

«Братья», — написал бразильский футболист по-русски.

Фото: Из личного архива Юри Алберто

Бразилец являлся футболистом «Зенита» с января 2022 года по январь 2023 года. За этот период Алберто принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн. С января 2023 года Алберто играет за «Коринтианс».

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: