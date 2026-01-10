Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Айнтрахт — Боруссия Дортмунд, результат матча 10 января 2026, счет 3:3, 16-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Д ушла от поражения на 90+6-й минуте матча с «Айнтрахтом» с шестью голами
Комментарии

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между франкфуртским «Айнтрахтом» и дортмундской «Боруссией». Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена». Матч закончился со счётом 3:3. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Германия — Бундеслига . 16-й тур
09 января 2026, пятница. 22:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Байер – 10'     1:1 Узун – 22'     1:2 Нмеча – 68'     2:2 Ebnoutalib – 71'     3:2 Дауд – 90+2'     3:3 Чуквуэмека – 90+6'    

В начале встречи счёт открыл нападающий гостей Максимилиан Байер. В середине первого тайма полузащитник «Айнтрахта» Джан Узун восстановил равновесие, забив с пенальти. На 68-й минуте Феликс Нмеча вывел «шмелей» вперёд. На 71-й минуте ворота соперника поразил нападающий хозяев Юнес Эбнуталиб. На 90+2-й минуте полузащитник Махмуд Дауд забил победный гол «Айнтрахта». Через четыре минуты Карни Чуквуэмека сравнял счёт.

После 16 встреч Бундеслиги «Боруссия» набрала 33 очка и занимает второе место. «Айнтрахт» заработал 26 очков и располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре «Айнтрахт» сыграл вничью с «Гамбургом» — 1:1, а «шмели» победили «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счётом 2:0. В следующем туре команда Дино Топпмёллера встретится со «Штутгартом» (13 января), а подопечные Нико Ковача сыграют с «Вердером» (13 января).

