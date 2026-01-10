Деклан Райс лишён водительских прав на шесть месяцев — Daily Mail

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс лишён водительских прав сроком на шесть месяцев после того, как его дважды за неделю поймали за превышение скорости, сообщает Daily Mail.

Полузащитник был пойман за превышение скорости 3 января. Он ехал со скоростью 60 км/ч в зоне ограничения скорости 48 км/ч на шоссе, недалеко от своего особняка в графстве Суррей, к юго-западу от Лондона. Всего пять дней спустя, 8 января, его снова поймали. В этот раз футболист ехал со скоростью 79 км/ч в зоне ограничения скорости 64 км/ч на той же дороге. Также Райсу выписан штраф на сумму £ 2185.

В нынешнем сезоне Райс провёл за «Арсенал» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отметился пятью результативными передачами.