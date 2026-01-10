Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деклан Райс лишён водительских прав на шесть месяцев — Daily Mail

Деклан Райс лишён водительских прав на шесть месяцев — Daily Mail
Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс лишён водительских прав сроком на шесть месяцев после того, как его дважды за неделю поймали за превышение скорости, сообщает Daily Mail.

Полузащитник был пойман за превышение скорости 3 января. Он ехал со скоростью 60 км/ч в зоне ограничения скорости 48 км/ч на шоссе, недалеко от своего особняка в графстве Суррей, к юго-западу от Лондона. Всего пять дней спустя, 8 января, его снова поймали. В этот раз футболист ехал со скоростью 79 км/ч в зоне ограничения скорости 64 км/ч на той же дороге. Также Райсу выписан штраф на сумму £ 2185.

В нынешнем сезоне Райс провёл за «Арсенал» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отметился пятью результативными передачами.

Материалы по теме
Деклан Райс оформил первый дубль в АПЛ за 296 матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android