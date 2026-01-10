Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын Деяна Станковича может перейти в «Боруссию» Д зимой — Bild

Сын Деяна Станковича может перейти в «Боруссию» Д зимой — Bild
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант с покупкой полузащитника «Брюгге» Александара Станковича. Немецкий клуб думает о приобретении 20-летнего футболиста нынешней зимой, чтобы избежать обратного выкупа игрока со стороны «Интера». Об этом сообщает журналист Даниеле Мари со ссылкой на Bild.

По информации источника, в стане «шмелей» считают Станковича очень перспективным игроком, цена на которого постепенно растёт. Конкуренцию «Боруссии» в борьбе за подписание полузащитника может составить «Байер».

Напомним, Александар Станкович является сыном бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

Полузащитник перешёл в «Брюгге» из «Интера» минувшим летом. В нынешнем сезоне Станкович принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Станкович сделал заявление по Тикнизяну на фоне новости об отказе продать его в Россию

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android