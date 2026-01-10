Сын Деяна Станковича может перейти в «Боруссию» Д зимой — Bild

Дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант с покупкой полузащитника «Брюгге» Александара Станковича. Немецкий клуб думает о приобретении 20-летнего футболиста нынешней зимой, чтобы избежать обратного выкупа игрока со стороны «Интера». Об этом сообщает журналист Даниеле Мари со ссылкой на Bild.

По информации источника, в стане «шмелей» считают Станковича очень перспективным игроком, цена на которого постепенно растёт. Конкуренцию «Боруссии» в борьбе за подписание полузащитника может составить «Байер».

Напомним, Александар Станкович является сыном бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

Полузащитник перешёл в «Брюгге» из «Интера» минувшим летом. В нынешнем сезоне Станкович принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

