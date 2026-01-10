Мбаппе может сыграть на обезболивающих с «Барселоной» в финале Суперкубка — L’Équipe

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не хочет рисковать здоровьем в преддверии финального матча Суперкубка Испании с «Барселоной», который состоится 11 января. Однако в «Королевском клубе» считают, что у футболиста есть хорошие шансы принять участие в этой игре. Об этом сообщает L’Équipe.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, 31 декабря испанский гранд сообщил о наличии растяжения связок левого колена у форварда.

По информации источника, несмотря на отсутствие желания рисковать, Мбаппе мотивирован выиграть первый трофей с «Реалом» в 2026 году. Не исключено, что 27-летний нападающий может сыграть с «Барселоной» на обезболивающих. Окончательно станет известно, примет ли участие француз в финале, после тренировки команды, которая состоится вечером 10 января.

