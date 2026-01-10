«Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» в матче Ла Лиги, Захарян на поле не вышел

Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Реала Сосьедад» Брайс Мендес на 36-й минуте. На 90-й минуте Хуанми сравнял счёт. На 90+6-й минуте Хон Арамбуру принёс гостям победу. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян в матче участия не принял.

После 19 матчей чемпионата Испании «Хетафе» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» также заработал 21 очко и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» на своём поле сыграет с «Барселоной» 18 января, а «Хетафе» в этот же день примет «Валенсию».