Все новости
Главная Футбол Новости

Хетафе — Реал Сосьедад, результат матча 9 января 2026, счёт 1:2, 19-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» в матче Ла Лиги, Захарян на поле не вышел
Комментарии

Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 19-й тур
09 января 2026, пятница. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Мендес – 36'     1:1 Хуанми – 90'     1:2 Арамбуру – 90+6'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Реала Сосьедад» Брайс Мендес на 36-й минуте. На 90-й минуте Хуанми сравнял счёт. На 90+6-й минуте Хон Арамбуру принёс гостям победу. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян в матче участия не принял.

После 19 матчей чемпионата Испании «Хетафе» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» также заработал 21 очко и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» на своём поле сыграет с «Барселоной» 18 января, а «Хетафе» в этот же день примет «Валенсию».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
