Скалони — об участии Месси на ЧМ-2026: пусть он примет решение, которое должен принять

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о перспективах нападающего Лионеля Месси принять участие в чемпионате мира 2026 года в составе национальной команды.

«Я встречался с Месси, я очень близок к его дому. Что касается чемпионата мира, посмотрим позже, мы говорили о многом, но не об этом, потому что ещё есть время. Не нужно его перегружать, пусть он успокоится и примет решение, которое должен принять. Затем мы подумаем о том, что лучше для команды, исходя из этого. А пока мы говорили о других вещах, а не о том, будет он на чемпионате мира или нет.

Те из нас, кто его знает, понимают, что он никогда не расслабляется. Он прирожденный боец, он хочет побеждать, он хочет играть, он всегда хочет быть там. И это чрезвычайно важно, особенно для его товарищей по команде, которые видят, как ведёт себя их капитан, и хотят приехать и играть за национальную сборную», — сказал Скалони на YouTube-канале AFA Estudio.