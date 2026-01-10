France Football назвал имя лучшего французского футболиста 2025 года

Журнал France Football признал вингера «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле лучшим французским футболистом 2025 года.

В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» футболист взял чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофеи Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка ФИФА. Помимо этого, игрок в составе французского гранда дошёл до финала клубного чемпионата мира.

Ранее французский футболист получил «Золотой мяч» от France Football, а также признавался лучшим футболистом 2025 года по версии нескольких популярных организаций, — а именно Globe Soccer Awards и ФИФА.

