Григорян: ожидаю, что «Крылья» начнут восхождение в оставшейся части чемпионата

Комментарии

Тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от результатов «Крыльев Советов» во второй части сезона РПЛ.

«Я ожидаю, что «Крылья» начнут восхождение в оставшейся части чемпионата. Это будет не слишком быстрый, но все‑таки путь вверх по таблице. Концовку первой части турнира они откровенно провалили, но не думаю, что так пойдет и дальше.

Не считаю, что самарцам нужно очень сильное обновление состава. Им нужен качественный центральный нападающий и, возможно, центральный защитник», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. 1 марта самарцы сыграют на выезде с московским «Динамо».

