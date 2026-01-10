Скидки
Корнеев критически высказался о будущем Захаряна в «Реале Сосьедад» при новом тренере

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о будущем полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в составе испанского клуба под руководством нового тренера басков Пеллегрино Матараццо.

«Что касается Захаряна, то он, по‑видимому, при новом тренере имеет ещё меньше шансов выйти на поле, чем раньше. Новый тренер не набирал игроков и ничего не должен в связи с этим. Думаю, что для Захаряна будет хорошей опцией аренда в следующем сезоне, либо продажа, если это возможно. Он может посчитать для себя комфортным вернуться в Россию», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 15 матчей (четыре в стартовом составе) во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. После назначения Матараццо главным тренером баскской команды в конце декабря Арсен провёл лишь одну минуту в двух матчах Ла Лиги.

Сколько стоят молодые футболисты:

