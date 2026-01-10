Скидки
«Устроили настоящий бардак». Алан Ширер раскритиковал руководство «МЮ»

«Устроили настоящий бардак». Алан Ширер раскритиковал руководство «МЮ»
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер подверг критике руководство «Манчестер Юнайтед» за принятые решения в последние годы.

«У Аморима не получилось, но и руководство клуба тоже должно взять на себя вину. Устроили настоящий бардак. Посмотрите на всё, что они пытались сделать, на каждое принятое решение. Это просто смешно.

Они дали тен Хагу новый контракт, потом уволили его, потом заплатили «Ньюкаслу» за Дэна Эшуорта, после чего тот ушел в оплачиваемый отпуск. Потом они уволили Эшуорта с выплатой компенсации. Дальше они пригласили Рубена Аморима, заплатили ему и его штабу, а спустя 14 месяцев уволили. Список длинный. Владельцам, Рэтклиффу, Уилкоксу, Берраде надо признать вину, потому что после их прихода каждое решение провальное», – сказал бывший Ширер в подкасте The Rest is Football.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

