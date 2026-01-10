Эрлинг Холанд шестой раз подряд признан лучшим футболистом года в Норвегии

25-летний центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим футболистом Норвегии в 2025 году. Об этом информирует официальный сайт Норвежской футбольной федерации.

Последним игроком, который признавался лучшим футболистом года в Норвегии до Холанда, был атакующий полузащитник Мартин Эдегор (2019 год), на текущий момент выступающий в составе лондонского «Арсенала».

В 2025 году Холанд на клубном уровне во всех соревнованиях провёл 49 матчей, в которых забил 42 гола, а также сделал восемь результативных передач. Кроме того, Холанд отличился во всех 10 матчах сборной Норвегии в 2025 году, в которых принимал участие. Всего же он забил 17 голов и отдал два ассиста. Благодаря этому результату норвежская национальная команда квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.

