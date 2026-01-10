Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд шестой раз подряд признан лучшим футболистом года в Норвегии

Эрлинг Холанд шестой раз подряд признан лучшим футболистом года в Норвегии
Комментарии

25-летний центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим футболистом Норвегии в 2025 году. Об этом информирует официальный сайт Норвежской футбольной федерации.

Последним игроком, который признавался лучшим футболистом года в Норвегии до Холанда, был атакующий полузащитник Мартин Эдегор (2019 год), на текущий момент выступающий в составе лондонского «Арсенала».

В 2025 году Холанд на клубном уровне во всех соревнованиях провёл 49 матчей, в которых забил 42 гола, а также сделал восемь результативных передач. Кроме того, Холанд отличился во всех 10 матчах сборной Норвегии в 2025 году, в которых принимал участие. Всего же он забил 17 голов и отдал два ассиста. Благодаря этому результату норвежская национальная команда квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.

Эрлинг Холанд Подробнее
Материалы по теме
France Football назвал имя лучшего французского футболиста 2025 года

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android