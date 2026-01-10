Алан Ширер: снова назначать Оле главным тренером «МЮ» – это очень странно

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер подверг критике намерение «Манчестер Юнайтед» пригласить в качестве главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

«Снова назначать Оле главным тренером «МЮ» – это очень странно. Я бы понял, если бы главным сделали Флетчера или Кэррика, но мне непонятно возвращение к парню, которого клуб уже увольнял. Знаю, Оле играл за эту команду и хорошо там работал на временной основе, но потом его не просто так уволили. Если временный тренер будет хорошо работать, важно быть осторожными и не попасть снова в ту же ловушку.

Разорвать цикл можно назначением сильного звездного тренера и предоставления ему возможности свободно работать. Неудивительно, что первым тремя клубами на данный момент, «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Астон Виллой», фактически руководят их тренеры. Там есть спортивные директора, но они работают в связке. То же должно произойти и в «МЮ», если он хочет подобраться к желанным позициям», – сказал бывший Ширер в подкасте The Rest is Football.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.