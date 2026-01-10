Скидки
Кеннет Тейлор перешёл из «Аякса» в «Лацио»

23-летний полузащитник сборной Нидерландов Кеннет Тейлор официально перешёл из амстердамского «Аякса» в столичный клуб. Об этом сообщает официальный сайт «Лацио».

По информации источника, сумма трансфера составила € 17 млн с учётом всех бонусов. Трудовое соглашение голландского футболиста с римским клубом рассчитано до лета 2030 года.

В текущем сезоне Кеннет Тейлор провёл за «Аякс» 19 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт два забитых мяча и четыре результативные передачи.

За основную сборную Нидерландов полузащитник провёл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

