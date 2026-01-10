Стали известны подробности по будущему Дембеле и Баркола в «ПСЖ»

«Пари Сен‑Жермен» решил начать переговоры о продлении контрактов с вингерами французского гранда Усманом Дембеле и Брэдли Баркола, у которых соглашения истекают в 2028 году. Об этом сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, столичный клуб уже сделал первые устные предложения игрокам и пообщался с окружением футболистов. Отмечается, что «ПСЖ» не планирует серьёзного повышения зарплаты для игроков, так как не хочет нарушить баланс в раздевалке. Ожидается, что переговоры между сторонами растянутся на несколько недель.

Утверждается, что со стороны Дембеле рассчитывают на условия, соответствующие его статусу лучшего игрока прошедшего сезона, но не намерены требовать суммы, сопоставимые с контрактом Килиана Мбаппе при последнем продлении в Париже. Баркола же ещё не определился со своим будущим и в случае отказа от нового соглашения с парижанами, клуб готов отпустить его, чтобы подписать другого вингера.

28-летний Дембеле и 23-летний Баркола играют за «ПСЖ» с лета 2023 года. За этот период Дембеле принял участие в 111 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 47 голами и 34 результативными передачами, а на счету Баркола 126 матчей, 31 гол и 34 ассиста. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дембеле составляет € 100 млн, а Баркола — € 70 млн.

