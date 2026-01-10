«Фенербахче» заинтересован в трансфере Адемолы Лукмана из «Аталанты»

«Фенербахче» серьёзно усилил активность в вопросе трансфера форварда «Аталанты» Адемолы Лукмана и готовится к решающим переговорам с итальянским клубом. Об этом сообщает Goal Italia.

По информации источника, «Фенербахче» уже запланировал встречу с итальянским клубом. Спортивный руководитель стамбульцев Эртан Торуноуллары намерен обсудить условия сделки в ближайшее время. «Аталанта» оценивает Лукмана в € 45 млн и хочет получить всю сумму единым платежом, тогда как «Фенербахче» предпочел бы рассрочку или аренду с обязательным выкупом — этот вариант сейчас активно рассматривается.

Сам Лукман в данный момент находится в расположении сборной Нигерии на КАН, и его будущее станет яснее после завершения турнира.

В текущем сезоне нигериец провёл за «Аталанту» 16 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три гола и одну результативную передачу.