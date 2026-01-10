Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности травмы форварда «Ромы» Артёма Довбика

Стали известны подробности травмы форварда «Ромы» Артёма Довбика
Комментарии

Нападающий «Ромы» Артем Довбик выбыл примерно на два месяца из-за травмы, полученной в матче с «Лечче», где он успел отметиться забитым мячом. Окончательный диагноз оказался значительно тяжелее первоначальных ожиданий клуба. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

Потеря украинца максимально усложняет ситуацию в атаке римского клуба и сокращает возможности для ротации. Проблемы возникают и на трансферном рынке — при таких сроках восстановления обсуждать зимний трансфер фактически нереально, поскольку найти клуб, готовый инвестировать в травмированного игрока, будет крайне сложно.

В текущем сезоне украинец провёл за «Рому» 17 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три гола и две результативные передачи.

Материалы по теме
Стали известны новые подробности по будущему Артёма Довбика в «Роме»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android