Стали известны подробности травмы форварда «Ромы» Артёма Довбика

Нападающий «Ромы» Артем Довбик выбыл примерно на два месяца из-за травмы, полученной в матче с «Лечче», где он успел отметиться забитым мячом. Окончательный диагноз оказался значительно тяжелее первоначальных ожиданий клуба. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

Потеря украинца максимально усложняет ситуацию в атаке римского клуба и сокращает возможности для ротации. Проблемы возникают и на трансферном рынке — при таких сроках восстановления обсуждать зимний трансфер фактически нереально, поскольку найти клуб, готовый инвестировать в травмированного игрока, будет крайне сложно.

В текущем сезоне украинец провёл за «Рому» 17 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три гола и две результативные передачи.