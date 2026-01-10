«Любой игрок отказывается от денег». В «Барселоне» раскрыли суть магии клуба

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о потенциальном трансфере защитника Жоау Канселу, который близок к возвращению в каталонскую команду на правах аренды, упомянув о сути магии сине-гранатовых.

«Жоау Канселу? Любой игрок, приходящий сюда, всегда снижает свою зарплату и отказывается от денег, в этом и заключается магия «Барселоны». Канселу предложит нам больше решений, которых у нас раньше не было. И ничего больше, он — высококлассный игрок отличного уровня», — приводит слова Деку Barca Universal.

Канселу 31 год, за «Аль-Хиляль» он выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. В составе «Барселоны» португалец выступал с 2023 по 2024 год. За этот период он провёл 42 матча во всех турнирах, где забил четыре гола и сделал пять ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

