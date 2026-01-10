«Для чего так делать?» Корнеев раскритиковал решение тренера Захаряна в «Реале Сосьедад»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев критически высказался о решении главного тренера «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо в матче 19-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (2:1).

«Не понимаю, зачем тренер «Сосьедад» сделал так много замен во втором тайме, при том что в первой половине матча его команда полностью доминировала. Три‑пять новых игроков со скамейки оказывают огромное влияние на игру. Для чего так делать? После таких решений у меня нет уверенности, что Матараццо пришёлся ко двору в «Реале Сосьедад». В итоге «Хетафе» перехватил инициативу и сравнял счёт в концовке, хотя и проиграл в итоге», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в данном матче Захарян остался в запасе. Матараццо был назначен главным тренером баскской команды в конце декабря. За это время команда провела два матча и набрала четыре очка. После 19 матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» также заработал 21 очко и располагается на 10-й строчке.

