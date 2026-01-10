Скидки
Эдоардо Бове переходит из «Ромы» в «Уотфорд» — Романо
Полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове переходит из итальянского клуба в английский «Уотфорд». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, 23-летний итальянец присоединится к «Уотфорду» на следующей неделе. Стороны практически согласовали все детали перехода.

В текущем сезоне Бове на поле не появлялся из-за проблем со здоровьем.

Действующее трудовое соглашение футболиста с римским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Напомним, в прошлом сезоне футболист пережил остановку сердца во время матча Серии А против «Интера», когда играл на правах аренды за «Фиорентину».

