Гол Браима Диаса — в видеообзоре победы Марокко над Камеруном в 1/4 финала Кубка Африки

Сборная Марокко переиграла национальную команду Камеруна в матче 1/4 финала Кубка Африки 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском Рабате и завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей голами отметились полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас и хавбек Исмаэль Сайбари. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/2 финала турнира сборная Марокко встретится с победителем встречи, где сойдутся национальные команды Нигерии и Алжира. Игра состоится в столице Марокко Рабате 14 января.

Победители футбольных турниров-2025: