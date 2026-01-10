Скидки
Главная Футбол Новости

Камерун — Марокко, видеообзор матча 10 января 2026, счёт 0:2, 1/4 финала Кубка Африки 2026

Гол Браима Диаса — в видеообзоре победы Марокко над Камеруном в 1/4 финала Кубка Африки
Комментарии

Сборная Марокко переиграла национальную команду Камеруна в матче 1/4 финала Кубка Африки 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском Рабате и завершилась со счётом 2:0.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Камерун
Окончен
0 : 2
Марокко
0:1 Диас – 26'     0:2 Сайбари – 74'    

В составе победителей голами отметились полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас и хавбек Исмаэль Сайбари. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/2 финала турнира сборная Марокко встретится с победителем встречи, где сойдутся национальные команды Нигерии и Алжира. Игра состоится в столице Марокко Рабате 14 января.

Сборная Марокко обыграла Камерун и вышла в 1/2 финала Кубка африканских наций

Победители футбольных турниров-2025:

