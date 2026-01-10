Минимальная победа Сенегала над Мали — в видеообзоре матча 1/4 финала Кубка Африки

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций встречались сборные Сенегала и Мали. Игра проходила на стадионе «Стад Ибн-Батута» в Марокко. Победу в матче одержали «львы Теранги» со счётом 1:0.

Единственный забитый мяч на счету нападающего Илимана Ндиайе, выступающего за «Эвертон».

В добавленное к первому тайму время за вторую жёлтую карточку с поля был удалён полузащитник сборной Мали Ив Биссума.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/2 финала Сенегал встретится с победителем матча Египет — Кот-д'Ивуар.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января.