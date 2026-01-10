«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд. Такого не было в АПЛ почти 16 лет

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» со счётом 0:0 во встрече 21-го тура чемпионата Англии и повторил антирекорд клуба по числу ударов в створ в матче английской Премьер-лиги. Об этом сообщает портал Opta Analyst в соцсети X.

По информации источника, данный матч стал первым за почти 16 лет (с марта 2010 года), в котором «Ливерпуль» не нанёс ни одного удара в створ ворот в матче английской Премьер-лиги. Тогда во встрече с «Уиганом» (0:1) мерсисайдцы также не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

