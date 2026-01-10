«Манчестер Сити» близок к трансферу бразильца, которого летом пытался подписать «Зенит»

Английский «Манчестер Сити» связался с бразильским правым защитником Уэсли Франсой и намерен оформить его переход из «Ромы» уже в январе этого года. Об этом сообщает издание Globo.

По информации источника, «горожане» следят за футболистом ещё со времён его выступлений за «Фламенго» и считают его «надёжным вариантом» на позиции крайнего защитника. Отмечается, что клуб из Манчестера также уже связался с итальянским клубом, чтобы оценить условия возможной сделки в это трансферное окно, опередив «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед», которые также заинтересованы в игроке. Утверждается, что «Рома» пока не намерена продавать его до чемпионата мира и не дала согласие на переход.

Ранее СМИ сообщали, что в трансфере Уэсли был заинтересован «Зенит». Сине-бело-голубые предлагали € 25+5 млн за переход правого защитника в летнее трансферное окно 2025 года.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл 21 матч во всех турнирах, где забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Уэсли в € 35 млн.

