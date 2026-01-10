Скидки
Футболист «Реала» и сборной Марокко Браим Диас установил уникальный рекорд Кубка Африки

Футболист «Реала» и сборной Марокко Браим Диас установил уникальный рекорд Кубка Африки
Комментарии

Атакующий полузащитник сборной Марокко и мадридского «Реала» Браим Диас вошёл в историю Кубка африканских наций. 26-летний футболист стал первым игроком турнира, забивавшим в пяти матчах подряд в финальной стадии соревнований.

На текущем Кубке Африки-2026 Диас отличился в каждой игре марокканцев: по одному голу в ворота Комор (2:0), Мали (1:1) и Замбии (3:0) в групповом этапе, а затем поразил ворота Танзании в 1/8 финала (1:0) и Камеруна в четвертьфинале (2:0). Его серия помогла Марокко выйти в полуфинал, где команда сыграет с победителем пары Алжир — Нигерия.

Диас родился в Испании, выступал за испанские юношеские сборные и провёл товарищеские матчи за национальную команду, однако в 2024 году сменил спортивное гражданство и выбрал Марокко, имея марокканские корни по отцу.

