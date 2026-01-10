Скидки
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Один из лидеров атаки «Реала» может пропустить матч с «Барселоной» из-за травмы колена

Один из лидеров атаки «Реала» может пропустить матч с «Барселоной» из-за травмы колена
Комментарии

Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс может не сыграть в финальном матче Суперкубка Испании против «Барселоны», сообщает COPE.

По данным источника, у футболиста возникли проблемы с подколенным сухожилием, из-за чего он испытывает болевые ощущения. Сегодня, 10 января, бразилец пройдёт медицинское обследование, по итогам которого станет ясно, сможет ли он выйти на поле.

Решающий поединок Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» запланирован на 11 января и начнётся в 21:00.

Напомним, на стадии полуфинала турнира «Реал» обыграл мадридский «Атлетико», а «Барселона» оказалась сильнее «Атлетика» из Бильбао.

Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»

Новости. Футбол
