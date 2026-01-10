Скидки
Орлеан — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо отреагировал на информацию о желании «ПСЖ» сменить Луиса Энрике

Инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о возможной смене главного тренера в «ПСЖ».

«Все разговоры о Луисе Энрике — неправда. Это ложная информация, и я могу на 100% подтвердить это после общения с людьми из окружения тренера и источниками внутри клуба. Между Луисом Энрике и «ПСЖ» нет абсолютно никаких проблем.

Они продолжают совместную работу, обе стороны полностью довольны сотрудничеством и уже обсуждают планы на летнее трансферное окно.

На данный момент «ПСЖ» устраивает текущий состав. Посмотрим, какие изменения будут летом, но сейчас в клубе все спокойно, стороны хотят двигаться дальше вместе, и никаких конфликтов не существует», — сказал Романо в своём подкасте.

Напомним, «ПСЖ» идёт вторым в чемпионате Франции, отставая от лидирующего «Ланса» на 1 очко.

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год

