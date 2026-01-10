Скидки
Мохамед Салах оценил шансы сборной Египта на победу в Кубке Африки

Вингер и капитан сборной Египта Мохамед Салах высказался о шансах его сборной выиграть Кубок Африки.

«Я не думаю, что мы фавориты. У нас много молодых игроков, большинство из которых выступают в чемпионате Египта. Мы просто боремся за свою страну, а дальше увидим, как далеко это нас заведёт.

Здесь каждый хочет показать себя с лучшей стороны… В Африке больше нет лёгких матчей. Команды очень близки по уровню. Я сказал ребятам: мы больше не видим, чтобы команды проигрывали 0:4 или 0:5 — и это говорит об очень многом», — приводит слова Салаха RMC Sport.

Напомним, в 1/4 финала турнира сегодня Египет сыграет со сборной Кот-д'Ивуара.

