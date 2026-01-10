Вингер «Реала» Родриго рассказал о состоянии Винисиуса на фоне безголевой серии в 19 игр

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс высказался о безголевой серии Винисиуса Жуниора.

«С Винисиусом всё в порядке. Понятно, что для нападающего важно забивать, но бывают отрезки, когда мяч не идёт в ворота. В такие моменты главное — приносить пользу команде в других аспектах.

Он много работает на поле, и я уверен, что голы обязательно придут. Так всегда бывает», — приводит слова Родриго Marca.

Напомним, завтра, 11 декабря, «Реал» в финале Суперкубка Испании сыграет с «Барселоной». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. В текущем сезоне у Винисиуса 5+5 в 19 играх чемпионата Испании. Безголевая серия длится уже 19 матчей.

