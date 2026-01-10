Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Орлеан — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Реала» Родриго рассказал о состоянии Винисиуса на фоне безголевой серии в 19 игр

Вингер «Реала» Родриго рассказал о состоянии Винисиуса на фоне безголевой серии в 19 игр
Комментарии

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс высказался о безголевой серии Винисиуса Жуниора.

«С Винисиусом всё в порядке. Понятно, что для нападающего важно забивать, но бывают отрезки, когда мяч не идёт в ворота. В такие моменты главное — приносить пользу команде в других аспектах.

Он много работает на поле, и я уверен, что голы обязательно придут. Так всегда бывает», — приводит слова Родриго Marca.

Напомним, завтра, 11 декабря, «Реал» в финале Суперкубка Испании сыграет с «Барселоной». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. В текущем сезоне у Винисиуса 5+5 в 19 играх чемпионата Испании. Безголевая серия длится уже 19 матчей.

Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса

Материалы по теме
Глава Ла Лиги отреагировал на перепалку между Симеоне и Винисиусом в дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android