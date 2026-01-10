Стало известно, какой клуб может возглавить Рубен Аморим после увольнения из «МЮ»

Рубен Аморим, ранее работавший со «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед», может вновь оказаться в чемпионате Португалии. Как сообщает talkSPORT, специалист рассматривается как один из кандидатов на пост главного тренера «Бенфики».

Будущее нынешнего наставника лиссабонского клуба Жозе Моуринью остаётся неопределённым. В его контракте предусмотрена опция досрочного ухода летом 2026 года, и она может быть задействована, если Моуринью получит предложение возглавить сборную Португалии в случае возможного ухода Роберто Мартинеса.

Одним из основных претендентов на замену Моуринью называют именно Аморима. Он является воспитанником «Бенфики» и выступал за клуб в двух периодах: с 1994 по 1998 год, а также с 2008 по 2017-й. В тренерской карьере Аморим работал с «Каза Пией», «Брагой» и «Спортингом», который покинул в октябре 2024 года.

Напомним, на данный момент «Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии и располагается на 25-й строчке в таблице Лиги чемпионов.

